WP: дипломаты США в Москве попросили привить их «Спутником V»
- Reuters
Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники и документы.
По информации издания, власти не менее 13 государств предложили предоставить часть своих запасов вакцин Pfizer и Moderna для прививок дипломатам США.
Отмечается, что Госдепартамент запросил у Минздрава США 315 тыс. доз вакцин американского производства для своих сотрудников, однако получил лишь 23% от этого числа.
Издание отмечает, что российская вакцина ещё не одобрена американским регулятором и Госдеп не рекомендует своим сотрудникам прививаться ей. При этом решение остаётся за самим гражданином США.
Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке с начала кампании по вакцинации от коронавируса полностью привиты более 318 240 человек.