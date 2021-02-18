WP: дипломаты США в Москве попросили привить их «Спутником V»

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Сотрудники американской дипломатической миссии в Москве обратились за дозами вакцины «Спутник V» российского производства, после того как Вашингтон не смог предоставить им одобренную американскими властями вакцину от коронавируса.
WP: дипломаты США в Москве попросили привить их «Спутником V»
  • Reuters

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники и документы.

По информации издания, власти не менее 13 государств предложили предоставить часть своих запасов вакцин Pfizer и Moderna для прививок дипломатам США.

Отмечается, что Госдепартамент запросил у Минздрава США 315 тыс. доз вакцин американского производства для своих сотрудников, однако получил лишь 23% от этого числа.

Издание отмечает, что российская вакцина ещё не одобрена американским регулятором и Госдеп не рекомендует своим сотрудникам прививаться ей. При этом решение остаётся за самим гражданином США.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке с начала кампании по вакцинации от коронавируса полностью привиты более 318 240 человек.

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