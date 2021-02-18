WP: дипломаты США в Москве попросили привить их «Спутником V»

Сотрудники американской дипломатической миссии в Москве обратились за дозами вакцины «Спутник V» российского производства, после того как Вашингтон не смог предоставить им одобренную американскими властями вакцину от коронавируса.

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники и документы.

По информации издания, власти не менее 13 государств предложили предоставить часть своих запасов вакцин Pfizer и Moderna для прививок дипломатам США.

Отмечается, что Госдепартамент запросил у Минздрава США 315 тыс. доз вакцин американского производства для своих сотрудников, однако получил лишь 23% от этого числа.

Издание отмечает, что российская вакцина ещё не одобрена американским регулятором и Госдеп не рекомендует своим сотрудникам прививаться ей. При этом решение остаётся за самим гражданином США.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке с начала кампании по вакцинации от коронавируса полностью привиты более 318 240 человек.