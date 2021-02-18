Креативный директор RT вошёл в состав жюри The One Show 2021
- © Кирилл Карнович-Валуа
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В 2021 году в состав жюри премии вошли пять представителей от России, среди которых Карнович-Валуа, а также креативные директора BBDO Russia, Serviceplan Moscow, Cheil Moscow и RODNYA.
С его участием пройдёт инаугурационная панель жюри In-House, в ходе которой будет проведена оценка проектов, созданных командами внутри компаний/брендов/медиа без привлечения рекламных агентств.
В прошлом году Карнович-Валуа принимал участие в жюри программы Young Guns, организацией которой также занимается The One Club for Creativity.