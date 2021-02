Креативный директор RT вошёл в состав жюри The One Show 2021

Креативный директор RT, автор идеи проектов #1917LIVE и #Romanovs100 Кирилл Карнович-Валуа вошёл в состав жюри фестиваля в области рекламы The One Show 2021.

В 2021 году в состав жюри премии вошли пять представителей от России, среди которых Карнович-Валуа, а также креативные директора BBDO Russia, Serviceplan Moscow, Cheil Moscow и RODNYA.

С его участием пройдёт инаугурационная панель жюри In-House, в ходе которой будет проведена оценка проектов, созданных командами внутри компаний/брендов/медиа без привлечения рекламных агентств.

В прошлом году Карнович-Валуа принимал участие в жюри программы Young Guns, организацией которой также занимается The One Club for Creativity.