Креативный директор RT вошёл в состав жюри The One Show 2021

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Креативный директор RT, автор идеи проектов #1917LIVE и #Romanovs100 Кирилл Карнович-Валуа вошёл в состав жюри фестиваля в области рекламы The One Show 2021.
Креативный директор RT вошёл в состав жюри The One Show 2021
  • © Кирилл Карнович-Валуа
  • vk.com

В 2021 году в состав жюри премии вошли пять представителей от России, среди которых Карнович-Валуа, а также креативные директора BBDO Russia, Serviceplan Moscow, Cheil Moscow и RODNYA.

С его участием пройдёт инаугурационная панель жюри In-House, в ходе которой будет проведена оценка проектов, созданных командами внутри компаний/брендов/медиа без привлечения рекламных агентств.

В прошлом году Карнович-Валуа принимал участие в жюри программы Young Guns, организацией которой также занимается The One Club for Creativity.

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