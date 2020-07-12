Представитель России вошёл в состав жюри программы Young Guns

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Представитель России, автор идеи проектов #1917LIVE и #Romanovs100 Кирилл Карнович-Валуа вошёл в состав жюри программы Young Guns от The One Show for Creativity.
Представитель России вошёл в состав жюри программы Young Guns
  • © Кирилл Карнович-Валуа
  • vk.com

Конкурс призван открывать новые имена в креативных сферах. Его участники младше 30 лет.

Это одна из наиболее престижных премий, наравне с Young Lions и New Blood.

За последние 25 лет состоялось 17 конкурсов. Среди лауреатов — Стефан Загмайстер, Рей Инамото и Джессика Уолш.

Также стало известно о финалистах премии в сфере виртуальной реальности — VR Awards. Фильм «Уроки Аушвица» попал в шорт-лист категории Social Impact Award.

Кроме того, AR-книга #Romanovs100 отобрана для участия в фестивале New Images, который должен пройти в конце сентября в Париже. На нём будут представлены лучшие креативные работы в сфере смешанных реальностей (VR/AR/MR).

Ранее сообщалось, что документальные фильмы RT и программы RT Arabic получили награды Telly Awards.

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