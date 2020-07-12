Представитель России вошёл в состав жюри программы Young Guns
- © Кирилл Карнович-Валуа
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Конкурс призван открывать новые имена в креативных сферах. Его участники младше 30 лет.
Это одна из наиболее престижных премий, наравне с Young Lions и New Blood.
За последние 25 лет состоялось 17 конкурсов. Среди лауреатов — Стефан Загмайстер, Рей Инамото и Джессика Уолш.
Также стало известно о финалистах премии в сфере виртуальной реальности — VR Awards. Фильм «Уроки Аушвица» попал в шорт-лист категории Social Impact Award.
Кроме того, AR-книга #Romanovs100 отобрана для участия в фестивале New Images, который должен пройти в конце сентября в Париже. На нём будут представлены лучшие креативные работы в сфере смешанных реальностей (VR/AR/MR).
Ранее сообщалось, что документальные фильмы RT и программы RT Arabic получили награды Telly Awards.