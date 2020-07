Представитель России вошёл в состав жюри программы Young Guns

Представитель России, автор идеи проектов #1917LIVE и #Romanovs100 Кирилл Карнович-Валуа вошёл в состав жюри программы Young Guns от The One Show for Creativity.

© Кирилл Карнович-Валуа

vk.com

Конкурс призван открывать новые имена в креативных сферах. Его участники младше 30 лет. Это одна из наиболее престижных премий, наравне с Young Lions и New Blood. За последние 25 лет состоялось 17 конкурсов. Среди лауреатов — Стефан Загмайстер, Рей Инамото и Джессика Уолш. Также стало известно о финалистах премии в сфере виртуальной реальности — VR Awards. Фильм «Уроки Аушвица» попал в шорт-лист категории Social Impact Award. Кроме того, AR-книга #Romanovs100 отобрана для участия в фестивале New Images, который должен пройти в конце сентября в Париже. На нём будут представлены лучшие креативные работы в сфере смешанных реальностей (VR/AR/MR). Ранее сообщалось, что документальные фильмы RT и программы RT Arabic получили награды Telly Awards.