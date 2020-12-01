В США решили списать пострадавший при пожаре в Сан-Диего корабль
- Reuters
- © U.S. Navy/Mass Communications Specialist 3rd Class Jason Waite
«После тщательного изучения вопроса ВМС приняли решение списать USS Bonhomme Richard в связи со значительными повреждениями, полученными во время пожара в июле», — цитирует USNI News контр-адмирала Эрика Верхаге, командующего Региональным центром технического обслуживания ВМС.
По оценкам военных, ремонт корабля обошёлся бы в сумму от $2,5 млрд до $3,2 млрд.
Вывод корабля из эксплуатации, его дезактивация, сбор деталей и буксировка обойдутся примерно в $30 млн и займут от 9 до 12 месяцев, говорится в сообщении.
Возгорание на универсальном десантном корабле в Сан-Диего произошло в воскресенье, 12 июля. Тогда пожарная служба заявляла, что пожар может продолжаться несколько дней, пока корабль не прогорит изнутри до ватерлинии. Потушить возгорание удалось 17 июля.
В результате происшествия пострадали 59 человек.