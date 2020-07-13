Пожар на военном корабле в США может продлиться несколько дней

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Глава городской пожарно-спасательной службы Колин Стоуэлл заявил, что пожар на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, может продлиться несколько дней.
Пожар на военном корабле в США может продлиться несколько дней
  • Reuters
  • © Charisma Emralino

Об этом он заявил CNN.

По его словам, существует вероятность того, что пламя не удастся потушить «несколько дней», пока корабль не прогорит изнутри до ватерлинии.

Уточняется, что в настоящий момент возгорание пытаются потушить пожарные на катерах, а также служащие ВМС США.

Ранее сообщалось, что число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 21.

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