Пожар на военном корабле в США может продлиться несколько дней

Глава городской пожарно-спасательной службы Колин Стоуэлл заявил, что пожар на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, может продлиться несколько дней.

Об этом он заявил CNN.

По его словам, существует вероятность того, что пламя не удастся потушить «несколько дней», пока корабль не прогорит изнутри до ватерлинии.

Уточняется, что в настоящий момент возгорание пытаются потушить пожарные на катерах, а также служащие ВМС США.

Ранее сообщалось, что число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 21.