Пожар на военном корабле в США может продлиться несколько дней
- Reuters
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Об этом он заявил CNN.
По его словам, существует вероятность того, что пламя не удастся потушить «несколько дней», пока корабль не прогорит изнутри до ватерлинии.
Уточняется, что в настоящий момент возгорание пытаются потушить пожарные на катерах, а также служащие ВМС США.
Ранее сообщалось, что число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 21.