Число пострадавших из-за пожара на военном корабле в США возросло до 21

Число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 21.

Об этом сообщает командование надводными силами ВМС США на своей странице в Twitter.

«17 моряков и четверо гражданских лиц находятся на лечении в местной больнице с травмами, не представляющими угрозы для жизни», — указывается в заявлении.

В командовании добавили, что от горящего корабля были эвакуированы два других боевых корабля — Fitzgerald и Russell.

Ранее сообщалось о 18 пострадавших в результате пожара на десантном корабле USS Bonhomme Richard.