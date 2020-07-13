Число пострадавших из-за пожара на военном корабле в США возросло до 21

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Число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 21.
Число пострадавших из-за пожара на военном корабле в США возросло до 21
  • © REUTERS/Bing Guan

Об этом сообщает командование надводными силами ВМС США на своей странице в Twitter.

«17 моряков и четверо гражданских лиц находятся на лечении в местной больнице с травмами, не представляющими угрозы для жизни», — указывается в заявлении.

В командовании добавили, что от горящего корабля были эвакуированы два других боевых корабля — Fitzgerald и Russell.

Ранее сообщалось о 18 пострадавших в результате пожара на десантном корабле USS Bonhomme Richard.

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