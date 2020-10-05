Лавров заявил о готовности России работать с любым президентом США

Россия готова работать с любым избранным президентом США. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

«Мы будем работать — президент (России Владимир) Путин об этом многократно говорил — с любым, кого выберут», — сказал глава МИД.

По его словам, в России наблюдают за перепалками между представителями Демократической и Республиканской партии США.

«Конечно, ничего хорошего дестабилизация в Соединенных Штатах, которая, в общем-то, весьма вероятна, ничего хорошего никому из нас это не принесёт», — сказал он.

Ранее Лавров заявил, что российская сторона не заинтересована в том, чтобы США оказались в глубоком кризисе после выборов президента.