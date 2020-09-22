Лавров заявил о незаинтересованности России в глубоком кризисе в США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона не заинтересована в том, чтобы США оказались в глубоком кризисе после выборов президента.

«Мы бы очень не хотели, чтобы такая ведущая страна в мировом масштабе, как Соединённые Штаты, оказалась в глубоком кризисе, если бы там начались какие-то пертурбации в дополнение к тем тревожным проявлениям насилия и расизма, которые сейчас наблюдаются в различных штатах и городах США», — сказал он в интервью ТАСС.

Вместе с этим Лавров отметил, что ранее Москва уже указывала на готовность работать с любым руководством США после американских выборов.

«Мы уже подчеркнули многократно, в том числе устами президента, что будем работать с любым руководством, которое будет избрано на основе американского законодательства», — указал министр.

Ранее руководитель отдела политики и коммуникации Facebook Ник Клегг заявил, что соцсеть уже подготовилась к «хаосу», который может начаться после президентских выборов в США.