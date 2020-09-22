Facebook подготовился к «хаосу» после выборов в США

Руководитель отдела политики и коммуникации Facebook Ник Клегг заявил, что соцсеть уже подготовилась к «хаосу», который может начаться после президентских выборов в США.

Об этом он сказал в интервью газете Financial Times.

По его словам, компания намерена принять «решительные и исключительные меры», направленные на ограничение распространения контента на платформе в случае возникновения «хаоса» и беспорядков в США после выборов.

Уточняется, что соответствующие шаги уже продуманы и разработаны.

«У нас есть несколько доступных экстренных опций, если начнётся действительно чрезвычайно хаотичное и, что ещё хуже, насильственное стечение обстоятельств», — сказал он, не уточнив подробностей.

В качестве одной из причин возникновения беспорядков он указал ситуацию с подсчётом голосов. Так, согласно высказанным предположениям, «хаос» может возникнуть из-за того, что очно отданные голоса избирателей подсчитываются быстрее, чем бюллетени, отправленные по почте.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает больших проблем от демократов на выборах в Соединённых Штатах.