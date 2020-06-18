Посольство России в Лондоне сообщило об угрозах в свой адрес
- РИА Новости
«Должен отметить, что мы получаем по почте, через интернет угрозы... Есть некоторые кибератаки, я бы так их назвал. За последние недели они продолжаются. С чем они связаны, мне трудно сказать», — приводит ТАСС слова Келина.
Он отметил, что соответствующая работа ведётся с местной полицией и спецслужбами.
«Не совсем спокойная обстановка, но мы свои меры принимаем», — добавил он.
Кроме того, Келин заявил, что Москва видит сигналы из Лондона о готовности восстанавливать отношения.