Посол: Россия видит сигналы из Лондона для восстановления отношений

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Москва видит сигналы из Лондона о готовности восстанавливать отношения.

«Мы пришли к выводу, что мы готовы перевернуть страницу и начать восстанавливать отношения. В Британии происходит определённая эволюция, мы её замечаем. Есть сигналы о том, что можно было бы начать движение», — приводит ТАСС его слова.

При этом он отметил, что сигналы пока «не трансформировались в какие-либо серьёзные практические дела».

Ранее сообщалось, что заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин провёл телефонный разговор с советником премьер-министра Великобритании по международным делам Дэвидом Куори.