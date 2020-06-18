Посол: Россия видит сигналы из Лондона для восстановления отношений

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Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Москва видит сигналы из Лондона о готовности восстанавливать отношения.
Посол: Россия видит сигналы из Лондона для восстановления отношений
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«Мы пришли к выводу, что мы готовы перевернуть страницу и начать восстанавливать отношения. В Британии происходит определённая эволюция, мы её замечаем. Есть сигналы о том, что можно было бы начать движение», — приводит ТАСС его слова.

При этом он отметил, что сигналы пока «не трансформировались в какие-либо серьёзные практические дела».

Ранее сообщалось, что заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин провёл телефонный разговор с советником премьер-министра Великобритании по международным делам Дэвидом Куори.

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