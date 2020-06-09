Замглавы МИД России провёл переговоры с советником премьера Британии

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин провёл телефонный разговор с советником премьер-министра Великобритании по международным делам Дэвидом Куори.
Замглавы МИД России провёл переговоры с советником премьера Британии
  • © Владимир Баранов
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили «вопросы урегулирования в Сирии, Ливии и Йемене, а также на палестино-израильском треке в контексте их рассмотрения в СБ ООН».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров и Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Ливии и вопросы реагирования на вызовы, связанные с пандемией COVID-19.

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