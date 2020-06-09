Замглавы МИД России провёл переговоры с советником премьера Британии
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- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что стороны обсудили «вопросы урегулирования в Сирии, Ливии и Йемене, а также на палестино-израильском треке в контексте их рассмотрения в СБ ООН».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров и Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Ливии и вопросы реагирования на вызовы, связанные с пандемией COVID-19.