Замглавы МИД России провёл переговоры с советником премьера Британии

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин провёл телефонный разговор с советником премьер-министра Великобритании по международным делам Дэвидом Куори.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили «вопросы урегулирования в Сирии, Ливии и Йемене, а также на палестино-израильском треке в контексте их рассмотрения в СБ ООН».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров и Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Ливии и вопросы реагирования на вызовы, связанные с пандемией COVID-19.