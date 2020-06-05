Замглавы МИД России обсудил с послом Греции ситуацию в Ливии

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин провёл телефонный разговор с послом Греции в России Екатерини Нассикой.
Замглавы МИД России обсудил с послом Греции ситуацию в Ливии
  • globallookpress.com

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД рассказали, что основное внимание «было уделено находящимся на рассмотрении Совета Безопасности ООН вопросам урегулирования конфликтов в регионе Средиземноморья».

Отмечается, что при обсуждении ситуации в Ливии «была подтверждена безальтернативность политического урегулирования в этой стране под эгидой ООН, полезный вклад в которое могли бы внести заинтересованные государства и их региональные объединения, включая ЛАГ и Афросоюз».

Стороны обсудили «задачи согласования предпринимаемых международных усилий в поддержку решений состоявшейся в Берлине 19 января с.г. Международной конференции по Ливии с ливийскими сторонами».

«В этой связи отмечена необходимость скорейшего решения вопроса о назначении нового спецпредставителя Генерального секретаря ООН по Ливии для активизации посреднических усилий», — говорится в сообщении.

Также стороны затронули «вопросы активизации усилий международного сообщества с целью скорейшего возобновления прямых палестино-израильских переговоров под эгидой ООН для достижения всеобъемлющего мирного соглашения на основе общепризнанной международно-правовой базы».  

Ранее глава МИД России Сергей Лавров и Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Ливии и вопросы реагирования на вызовы, связанные с пандемией COVID-19.

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