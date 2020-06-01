Лавров переговорил с Генсеком ООН

Глава МИД России Сергей Лавров и Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе телефонного разговора отметили угрозу активизации террористов в Сирии на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

«Была также отмечена угроза активизации террористов в Сирии на фоне пандемии коронавируса, подчёркнута необходимость обеспечения прочной безопасности и стабильности в стране на основе восстановления её суверенитета и территориальной целостности», — говорится в сообщении российского МИД.

Также стороны обсудили ситуацию в Ливии и вопросы реагирования на вызовы, связанные с пандемией COVID-19.

Ранее Гутерреш заявил о необходимости задуматься о мире после пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.