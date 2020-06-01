Лавров переговорил с Генсеком ООН
- РИА Новости
«Была также отмечена угроза активизации террористов в Сирии на фоне пандемии коронавируса, подчёркнута необходимость обеспечения прочной безопасности и стабильности в стране на основе восстановления её суверенитета и территориальной целостности», — говорится в сообщении российского МИД.
Также стороны обсудили ситуацию в Ливии и вопросы реагирования на вызовы, связанные с пандемией COVID-19.
Ранее Гутерреш заявил о необходимости задуматься о мире после пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.