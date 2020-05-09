В ООН призвали задуматься о мире после пандемии коронавируса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о необходимости задуматься о мире после пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Сейчас основным моментом, на котором мы все должны сосредоточиться, является победа над пандемией, несущей огромные страдания всему миру. Однако мы также должны начинать думать о мире после коронавируса, начинать строить планы», — цитирует его РИА Новости.

Он выразил мнение, что восстановление после пандемии коронавируса может помочь направить мир на более безопасный, здоровый, более устойчивый и комплексный путь в мире.

Так, например, он уверен в необходимости устранения неравенства и пробелов в социальной защите.

Ранее исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли предупредил об угрозе массового голода из-за пандемии коронавируса, если человечество не обеспечит продовольственную безопасность.