В ООН заявили об угрозе голода «библейского масштаба» из-за пандемии

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли предупредил об угрозе массового голода из-за пандемии коронавируса, если человечество не обеспечит продовольственную безопасность.

«Если мы не подготовимся и не начнём действовать сейчас, то мы можем столкнуться с голодом библейских масштабов через несколько месяцев», — заявил он.

Бизли призвал участников боевых действий в мире предоставить доступ к гуманитарной помощи для населения.

Он также отметил необходимость вложения $350 млн в создание логистической сети, которая обеспечит поставки гумпомощи по всему миру.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил необходимость создания глобальной коалиции по разработке вакцины от коронавируса.