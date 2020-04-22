В ООН заявили об угрозе голода «библейского масштаба» из-за пандемии
- Reuters
«Если мы не подготовимся и не начнём действовать сейчас, то мы можем столкнуться с голодом библейских масштабов через несколько месяцев», — заявил он.
Бизли призвал участников боевых действий в мире предоставить доступ к гуманитарной помощи для населения.
Он также отметил необходимость вложения $350 млн в создание логистической сети, которая обеспечит поставки гумпомощи по всему миру.
Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил необходимость создания глобальной коалиции по разработке вакцины от коронавируса.