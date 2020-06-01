За сутки в Турции выявили более 800 больных коронавирусом

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что за сутки в стране выявили более 800 больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом говорится в инфографике, опубликованной на странице министра в Twitter.

Отмечается, что за последние 24 часа было сделано 35 600 тестов и зарегистрировано 839 новых случаев коронавируса.

Кроме того, за сутки от COVID-19 скончались 25 больных, в результате чего общее число умерших достигло 4540.

Количество заболевших в стране к настоящему моменту составляет 163 942.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об ослаблении карантина в стране с 1 июня.