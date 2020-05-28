Эрдоган объявил об ослаблении карантина в Турции с 1 июня
- Reuters
С 1 июня будет полностью снят запрет на передвижение между городами. С этого дня также откроются пляжи и национальные парки.
Кроме того, с начала июня начнут работать рестораны, кафе, бассейны и спа-салоны.
Ранее сообщалось, что президенты Ирана и Турции Хасан Рухани и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили необходимость скорого открытия воздушных и сухопутных границ между странами с соблюдением медицинских предписаний для возобновления торговли.