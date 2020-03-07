В Крыму назвали шабашем заседание СБ ООН по вопросу полуострова

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Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов назвал шабашем созванное западными странами заседание Совбеза ООН по крымскому вопросу.
В Крыму назвали шабашем заседание СБ ООН по вопросу полуострова
  • РИА Новости

«Пропагандистский шабаш, устроенный в Нью-Йорке, выглядел довольно неубедительным и напоминал разговор слепого с глухим», — сказал он РИА Новости.

Заседание прошло «по формуле Аррии» в пятницу, это значит, что оно не относится напрямую к мероприятиям СБ и подразумевает консультации, на которые могут быть приглашены представители неправительственных организаций и общественности.

«Самым же забавным «проколом» организаторов стал отказ предоставить слово по видеоконференцсвязи самим крымчанам», — подчеркнул Молохов.

В декабре 2019 года миссию ООН пригласили посетить Крым.

Как отметил глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель, визит миссии ООН позволит впредь не допускать распространения дезинформации на международном уровне.

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