В Крыму назвали шабашем заседание СБ ООН по вопросу полуострова
- РИА Новости
«Пропагандистский шабаш, устроенный в Нью-Йорке, выглядел довольно неубедительным и напоминал разговор слепого с глухим», — сказал он РИА Новости.
Заседание прошло «по формуле Аррии» в пятницу, это значит, что оно не относится напрямую к мероприятиям СБ и подразумевает консультации, на которые могут быть приглашены представители неправительственных организаций и общественности.
«Самым же забавным «проколом» организаторов стал отказ предоставить слово по видеоконференцсвязи самим крымчанам», — подчеркнул Молохов.
В декабре 2019 года миссию ООН пригласили посетить Крым.
Как отметил глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель, визит миссии ООН позволит впредь не допускать распространения дезинформации на международном уровне.