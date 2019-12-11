Миссию ООН пригласили посетить Крым

Глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель заявил, что визит миссии ООН в Крым позволит впредь не допускать распространение дезинформации на международном уровне.

«ООН на протяжении пяти лет принимает различного рода провокационные резолюции по Крыму, полные дезинформации. Всему этому пора положить конец. В ООН должны вспомнить принципы, по которым создавалась эта структура, и отправить в Крым миссию», — приводит РИА Новости слова Гемпеля.

Он отметил, что «это позволит не только удостовериться в законности воссоединения Крыма с Россией, но и спасти подорванный авторитет организации».

По его словам, крымчане готовы оказать миссии ООН, при условии согласования визита по линии МИД России, гостеприимный прием на высоком уровне.

Ранее в МИД России заявили, что принятая Генеральной Ассамблеей ООН украинская резолюция о «милитаризации Крыма» основана на неприемлемых и необоснованных обвинениях в адрес Москвы и отражает политизированный и контрпродуктивный подход.