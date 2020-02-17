Российские военные провели патрулирование по нескольким маршрутам в САР

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв сообщил, что российские военные осуществили наземное и воздушное патрулирование по нескольким направлениям в Сирии.

Он рассказал, что российская военная полиция продолжила патрулирование по маршрутам: Аджами — Маисра — Халед-Эль-Хиджан — Делиафар — Хирбет-Нафах — Мешерфет-Эль-Буайр — Бозгёкли — Курд-Тахтани — Кубаб-Бейния — Хирбет-Эль-Хиссан — Телль-Ясти — Северо-Восточная окраина Мембидж — Хабджадин — Канат-Эль-Гара — Окюзкую — Тук-Эль-Халиль — Макта-Эль-Хаджар — Эс-Сегира — Абу-Мендиль — Козджали-Кебир — Аджами; Аджами — Эль-Хутта — Тлейла — Абу-Эль-Кафт — Эль-Бира — Харуфия — Кебир — Хамир-Лабда — Кабер-Кебир — Южная окраина Мембидж — Курд-Тахтани — Бозгёкли — Мешерфет-Эль-Буайр — Швайхет-Хазнави — Северная окраина Мембидж — Зуб-Албин — Аджами в провинции Алеппо.

Также в провинции Хасеке, патрулирование было проведено по маршрутам: Камышлы — Махрейкан — Муси-Гора — Кнайтра — Джиллика — Эль-Фирдаус — Эс-Сувейда — Атба — Нааматли — Камышлы; Камышлы — электроподстанция Мабрука — Камышлы.

Журавлёв сообщил, что все мероприятия в ходе патрулирования прошли в соответствии с утверждёнными планами, без происшествий.

«Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Камышлы — Телль-Эш-Шур-Гарби — элеватор Алия — Телль-Эш-Шур-Гарби — аэродром Камышлы», — цитирует РИА Новости Журавлёва.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров провёл встречу со спецпосланником Генсекретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном на полях Мюнхенской конференции по безопасности.