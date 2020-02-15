Лавров обсудил с Педерсеном ситуацию в Сирии

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Глава российского МИД Сергей Лавров провёл встречу со спецпосланником Генсекретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Лавров обсудил с Педерсеном ситуацию в Сирии
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили ситуацию в Сирии «с упором на необходимость обеспечения стабильности и безопасности «на земле» на основе уважения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности САР и борьбы с террористами, признанными таковыми СБ ООН».

Также были рассмотрены вопросы продвижения политического процесса в соответствии с положениями резолюции 2254 СБ ООН, включая продолжение работы конституционного комитета.

Ранее в ходе встречи российской делегации в составе спецпредставителя президента по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева, замглавы МИД Сергея Вершинина и представителей Минобороны с лидером Сирии Башаром Асадом была отмечена важность продолжения работы конституционного комитета САР.

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