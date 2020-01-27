Делегация МИД и Минобороны России провела переговоры с Асадом в Сирии

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Российская делегация в составе спецпредставителя президента по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева, замглавы МИД Сергея Вершинина и представителей Минобороны встретилась в Сирии с лидером республики Башаром Асадом.
Делегация МИД и Минобороны России провела переговоры с Асадом в Сирии
  • © SANA
  • AFP

Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве России.

«В ходе беседы состоялось подробное обсуждение ситуации в Сирии и вокруг неё, задач обеспечения долгосрочной стабилизации при ликвидации оставшихся очагов терроризма, а также мер по оказанию комплексного гуманитарного содействия всем нуждающимся на всей территории страны», — следует из пресс-релиза.

Стороны также отметили важность продолжения работы Конституционного комитета САР.

Ранее стало известно о намерении спецпосланника Генсекретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена посетить Дамаск 29 января.

В декабре в МИД России выразили надежду на скорое согласование даты третьего заседания конституционного комитета по Сирии.

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