Делегация МИД и Минобороны России провела переговоры с Асадом в Сирии
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Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве России.
«В ходе беседы состоялось подробное обсуждение ситуации в Сирии и вокруг неё, задач обеспечения долгосрочной стабилизации при ликвидации оставшихся очагов терроризма, а также мер по оказанию комплексного гуманитарного содействия всем нуждающимся на всей территории страны», — следует из пресс-релиза.
Стороны также отметили важность продолжения работы Конституционного комитета САР.
Ранее стало известно о намерении спецпосланника Генсекретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена посетить Дамаск 29 января.
В декабре в МИД России выразили надежду на скорое согласование даты третьего заседания конституционного комитета по Сирии.