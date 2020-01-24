Педерсен заявил о намерении посетить Дамаск 29 января

Спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что собирается посетить Дамаск 29 января.

«Я рассчитываю посетить Дамаск в среду (29 января. — RT) на следующей неделе и продолжить обсуждение с правительством Сирии всех тех тем, которые мы обсудим сегодня с вами», — цитирует его ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем в интервью телеканалу RT заявил об отсутствии доверия между членами конституционного комитета САР, отметив необходимость принятия мер по его налаживанию.