Глава МИД Сирии заявил о недоверии в конституционном комитете
- Reuters
«Между членами конституционного комитета отсутствует доверие. Поэтому сначала нужно определиться с перечнем вопросов, которые будут обсуждать члены комитета, и уже на этой основе можно будет создать почву для установления доверия и начать реальную работу. Но это до сих пор не сделано», — сказал Муаллем.
В конце ноября спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что конституционный комитет САР не смог согласовать повестку работы.