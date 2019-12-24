Глава МИД Сирии заявил о недоверии в конституционном комитете

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Глава МИД Сирии Валид Муаллем в интервью телеканалу RT заявил об отсутствии доверия между членами конституционного комитета САР, отметив необходимость принятия мер по его налаживанию.
Глава МИД Сирии заявил о недоверии в конституционном комитете
  • Reuters

«Между членами конституционного комитета отсутствует доверие. Поэтому сначала нужно определиться с перечнем вопросов, которые будут обсуждать члены комитета, и уже на этой основе можно будет создать почву для установления доверия и начать реальную работу. Но это до сих пор не сделано», — сказал Муаллем.

В конце ноября спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что конституционный комитет САР не смог согласовать повестку работы.

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