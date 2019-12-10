В Нур-Султане стартовали трёхсторонние переговоры по Сирии
- © Виталий Белоусов
- РИА Новости
От России на переговорах присутствует спецпредставитель президента Александр Лаврентьев, Турцию представляет замглавы МИД Седат Онал, а иранскую делегацию — старший помощник министра иностранных дел по политическим вопросам Али Асгар Хаджи.
Кроме того, на встречу прибыл спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен.
Ранее в МИД России выразили надежду на согласование третьего заседания конституционного комитета САР.