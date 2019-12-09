В МИД оценили шансы третьей встречи конституционного комитета САР

Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что в ведомстве надеются, что спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен сможет в Дамаске договориться о проведении третьего заседания конституционного комитета САР.

«Мы надеемся, что господин Педерсен съездит в Дамаск, и в контакте с оппозицией и правительством будут определяться сроки третьего заседания конституционного комитета и редакционной комиссии конституционного комитета», — цитирует Богданова РИА Новости.

Он добавил, что в Москве надеются, что следующее заседание пройдёт «чем быстрее, тем лучше». Богданов уточнил, что стороны переговоров «сейчас будут согласовывать удобные для всех сроки проведения».

6 декабря глава МИД России Сергей Лавров провёл встречу со спецпосланником Генсека ООН по Сирии.