В МИД оценили шансы третьей встречи конституционного комитета САР

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Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что в ведомстве надеются, что спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен сможет в Дамаске договориться о проведении третьего заседания конституционного комитета САР.
В МИД оценили шансы третьей встречи конституционного комитета САР
  • РИА Новости

«Мы надеемся, что господин Педерсен съездит в Дамаск, и в контакте с оппозицией и правительством будут определяться сроки третьего заседания конституционного комитета и редакционной комиссии конституционного комитета», — цитирует Богданова РИА Новости.

Он добавил, что в Москве надеются, что следующее заседание пройдёт «чем быстрее, тем лучше». Богданов уточнил, что стороны переговоров «сейчас будут согласовывать удобные для всех сроки проведения».

6 декабря глава МИД России Сергей Лавров провёл встречу со спецпосланником Генсека ООН по Сирии.

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