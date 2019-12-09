В МИД оценили шансы третьей встречи конституционного комитета САР
- РИА Новости
«Мы надеемся, что господин Педерсен съездит в Дамаск, и в контакте с оппозицией и правительством будут определяться сроки третьего заседания конституционного комитета и редакционной комиссии конституционного комитета», — цитирует Богданова РИА Новости.
Он добавил, что в Москве надеются, что следующее заседание пройдёт «чем быстрее, тем лучше». Богданов уточнил, что стороны переговоров «сейчас будут согласовывать удобные для всех сроки проведения».
6 декабря глава МИД России Сергей Лавров провёл встречу со спецпосланником Генсека ООН по Сирии.