Лавров провёл встречу со спецпосланником Генсека ООН по Сирии

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Глава российского МИД Сергей Лавров провёл встречу на полях международной конференции «Средиземноморье: римский диалог» в Риме со спецпосланником Генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном.
Лавров провёл встречу со спецпосланником Генсека ООН по Сирии
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи «было выражено общее мнение в пользу содействия налаживанию устойчивого и плодотворного диалога между сирийцами без внешнего вмешательства и навязывания временных ограничений для выработки ими таких консолидированных предложений по конституционной реформе, которые пользовались бы максимально широкой поддержкой со стороны сирийского народа».

Также стороны обменялись мнениями по положению дел в конституционном комитете после его запуска и по итогам двух сессий редакционной комиссии в Женеве. Наряду с этим обсуждались вопросы подготовки и проведения очередной Международной встречи по Сирии в Астанинском формате.

Ранее Лавров не исключил угрозы срыва второго заседания конституционного комитета Сирии. По его словам, многие заинтересованы в том, чтобы этот процесс закончился провалом, чтобы оправдать силовое вмешательство в сирийские дела.

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