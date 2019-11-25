Лавров отметил угрозу срыва работы конституционного комитета Сирии

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Глава МИД России Сергей Лавров не исключил угрозу срыва второго заседания конституционного комитета Сирии. По его словам, многие заинтересованы в том, чтобы этот процесс закончился провалом, чтобы оправдать силовое вмешательство в сирийские дела.
Лавров отметил угрозу срыва работы конституционного комитета Сирии
  • Reuters

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с коллегой из Непала Кумаром Гьявали.

«Напомню, что чуть больше года назад уже готово было заседание конституционного комитета, мы могли бы все процессы, которые начались в октябре этого года, запустить в декабре прошлого, но наши западные коллеги из так называемой малой группы по Сирии напрямую грубо заставили руководство ООН отказаться от поддержки этого процесса, и это привело к затягиванию наших общих усилий почти на десять месяцев», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что угроза внешнего вмешательства в процесс урегулирования ситуации существует, эти попытки прямо противоречат резолюции Совбеза ООН 2254.

«Наши коллеги из ООН, включая и Генерального секретаря и его спецпосланника господина Педерсена, обязаны такие попытки жёстко пресекать», — добавил министр.

Ранее специальный представитель Генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что новое заседание конституционного комитета Сирии пройдёт в Женеве 25 ноября.

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