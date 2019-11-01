В Кремле призвали не вмешиваться в работу конституционного комитета САР

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона надеется, что третьи страны не будут вмешиваться в работу конституционного комитета в Сирии.
В Кремле призвали не вмешиваться в работу конституционного комитета САР
  • РИА Новости

По его словам, в ходе заседания Совета безопасности России под председательством президента Владимира Путина была дана положительная оценка состоявшемуся ранее первому заседанию сирийского комитета. 

«Была выражена надежда на то, что работа этого органа будет продолжаться без какого-либо давления со стороны третьих государств. Судьбу Сирии должны решать сами сирийцы», — цитирует ТАСС Пескова.

Ранее сопредседатель конституционного комитета Сирии Ахмед Кузбари выразил надежду, что следующее заседание пройдёт в Дамаске.

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