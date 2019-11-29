Конституционный комитет Сирии не смог согласовать повестку работы

Спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что конституционный комитет САР не смог согласовать повестку работы.

«Мы только что завершили вторую сессию конституционного комитета. В итоге оказалось невозможным провести общую встречу «малой» группы, потому что не было достигнуто соглашение по повестке», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в течение недели он встречался с двумя сопредседателями комитета и объяснял позиции сторон, однако данные действия не привели к желаемому результату.

«Как вы знаете, процедура требует, что для продолжения работы сопредседателям надо одобрить повестку, а это оказалось невозможным», — добавил он.

Педерсен подчеркнул, что подобное является обычной ситуацией на переговорах и он уже попросил сопредседателей продолжить работу над повесткой, чтобы позже определиться, когда состоится следующая сессия.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона надеется, что третьи страны не будут вмешиваться в работу конституционного комитета Сирии.

29 сентября Педерсен заявил, что по конституционному комитету САР достигнут международный консенсус.