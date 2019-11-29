Конституционный комитет Сирии не смог согласовать повестку работы

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Спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что конституционный комитет САР не смог согласовать повестку работы.
Конституционный комитет Сирии не смог согласовать повестку работы
  • Reuters

«Мы только что завершили вторую сессию конституционного комитета. В итоге оказалось невозможным провести общую встречу «малой» группы, потому что не было достигнуто соглашение по повестке», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в течение недели он встречался с двумя сопредседателями комитета и объяснял позиции сторон, однако данные действия не привели к желаемому результату.

«Как вы знаете, процедура требует, что для продолжения работы сопредседателям надо одобрить повестку, а это оказалось невозможным», — добавил он.

Педерсен подчеркнул, что подобное является обычной ситуацией на переговорах и он уже попросил сопредседателей продолжить работу над повесткой, чтобы позже определиться, когда состоится следующая сессия.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона надеется, что третьи страны не будут вмешиваться в работу конституционного комитета Сирии.

29 сентября Педерсен заявил, что по конституционному комитету САР достигнут международный консенсус.

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