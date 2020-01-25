МИД Абхазии выразил соболезнования семьям жертв землетрясения в Турции

Министерство иностранных дел Абхазии выразило соболезнования семьям погибших и пострадавших при землетрясении в Турции.

«Министерство иностранных дел Республики Абхазия выражает солидарность с народом Турции, направляет глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате землетрясения и желает скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в восточной провинции Турции Элязыг вечером 24 января и ощущалось по всей стране. После землетрясения было зафиксировано 35 подземных толчков магнитудой от 2,7 до 5,4.

По последним данным, в результате землетрясения погибли 29 человек.