МИД Абхазии выразил соболезнования семьям жертв землетрясения в Турции
- Reuters
«Министерство иностранных дел Республики Абхазия выражает солидарность с народом Турции, направляет глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате землетрясения и желает скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в восточной провинции Турции Элязыг вечером 24 января и ощущалось по всей стране. После землетрясения было зафиксировано 35 подземных толчков магнитудой от 2,7 до 5,4.
По последним данным, в результате землетрясения погибли 29 человек.