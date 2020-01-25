МИД Армении выразил соболезнования семьям жертв землетрясения в Турции

Министерство иностранных дел Армении выразило соболезнования семьям погибших и пострадавших при землетрясении в Турции.

«Выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям погибших в результате вчерашнего ужасного землетрясения в Элязыге, желаем скорейшего выздоровления получившим ранения и восстановления пострадавших районов Турции», — говорится в сообщении, опубликованном на странице внешнеполитического ведомства в Twitter.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в восточной провинции Турции Элязыг вечером 24 января и ощущалось по всей стране. После землетрясения было зафиксировано 35 подземных толчков магнитудой от 2,7 до 5,4.

По последним данным, в результате землетрясения погибли 29 человек.