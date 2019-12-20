Трамп сообщил о переговорах с Си Цзиньпином

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсудил с лидером Китая Си Цзиньпином торговую сделку, КНДР и ситуацию в Гонконге.
Трамп сообщил о переговорах с Си Цзиньпином
  • Reuters

«У меня был очень хороший разговор с председателем Китая Си о нашей огромной торговой сделке», — написал Трамп в своём Twitter.

По его словам, Китай «уже начал крупные закупки сельскохозяйственной продукции и не только».

«Официальное подписание в процессе организации. Также мы обсудили Северную Корею, где мы работаем с Китаем, и Гонконг», — добавил президент США.

Ранее власти Китая приняли решение отложить запланированное введение дополнительных пошлин в размере 10% и 5% на импорт американских товаров, а также автомобилей и автозапчастей.

Кроме того, Трамп объявил о начале переговоров по второй фазе торговой сделки с Китаем, отметив, что Вашингтон отказывается от введения в отношении Пекина запланированных с 15 декабря дополнительных торговых пошлин.

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