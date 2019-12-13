Трамп заявил о начале переговоров с КНР по второй фазе торговой сделки

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон немедленно приступит к переговорам по второй фазе торговой сделки с Пекином, не дожидаясь выборов 2020 года.

«Мы достигли соглашения по большой первой фазе торговой сделки с Китаем. Они согласились на структурные изменения и массовые закупки сельхозпродукции, энергии и промышленных товаров и многого другого. 25%-ные пошлины остаются без изменений, в размере 7,5% будут наложены на большую часть оставшейся (продукции. — RT) в качестве напоминания», — написал Трамп в Twitter.

Он добавил, что пошлины, которые ранее должны были вступить в силу 15 декабря, не будут взиматься, так как стороны пришли к соглашению.

«Мы немедленно начнём переговоры по второму этапу, а не будем ждать выборов 2020 года. Это изумительная сделка для всех сторон», — подытожил американский президент.

Ранее в Китае заявили о намерении США снять часть пошлин на китайские товары.

12 декабря Трамп сообщил, что Вашингтон находится «очень близко» к заключению большой сделки с Пекином.