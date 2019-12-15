Пекин отложил запланированное повышение пошлин на товары из США

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Власти Китая приняли решение отложить запланированное введение дополнительных пошлин в размере 10% и 5% на импорт американских товаров, а также автомобилей и автозапчастей.
Пекин отложил запланированное повышение пошлин на товары из США
  • © Reuters

Об этом заявил комитет по тарифам и сборам при Госсовете КНР.

«Введение запланированных на 15 декабря пошлин в размере 5% и 10% на некоторые импортные товары из Соединённых Штатов временно откладывается... Изначально запланированное повышение ввозных пошлин на автомобили и автозапчасти из США вновь временно откладывается», — указывается в сообщении ведомства, которое приводит ТАСС.

Кроме того, в Китае выразили готовность продолжить работу по освобождению от пошлин новых категорий американских товаров.

Ранее лидер США Дональд Трамп объявил о начале переговоров по второй фазе торговой сделки с Китаем, отметив, что Вашингтон отказывается от введения в отношении Пекина запланированных с 15 декабря дополнительных торговых пошлин.

Эксперт Центра экономических исследований РИСИ Николай Трошин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» выразил мнение, что торговая сделка США и КНР заложена в ожидания рынка и отказ от неё приведёт к негативным последствиям для мировой экономики.

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