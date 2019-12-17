Глава МИД КНР: торговые связи с США должны следовать правилам ВТО

Глава китайского МИД Ван И заявил, что торговые отношения Китая и США должны следовать правилам Всемирной торговой организации.

«Во время процесса консультаций Китай всегда отмечал два момента. Первый – торговые связи США и Китая должны следовать правилам ВТО. И второе – они должны следовать правилам рынка», — цитирует РИА Новости Ван И.

Ранее власти Китая приняли решение отложить запланированное введение дополнительных пошлин в размере 10% и 5% на импорт американских товаров, а также автомобилей и автозапчастей.

Также американский лидер Дональд Трамп объявил о начале переговоров по второй фазе торговой сделки с Китаем, отметив, что Вашингтон отказывается от введения в отношении Пекина запланированных с 15 декабря дополнительных торговых пошлин.