ВС США и Канады заявили о наблюдении за российским кораблём

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Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) отслеживает перемещение разведывательного корабля ВМФ России «Виктор Леонов» в своих водах, заявили в пресс-службе штаба.

«NORAD и Северное командование Вооружённых сил США внимательно отслеживают перемещения представляющих интерес кораблей, в том числе иностранных военных кораблей, таких как российский корабль «Виктор Леонов», в нашей зоне ответственности», — говорится в заявлении командования в Twitter.

Там отказались раскрывать подробности принимаемых мер, но подчеркнули, что постоянно проводят операции в воздухе и на море для обеспечения безопасности США и Канады.

В июне в Северном командовании ВС США заявили, что следят за перемещением фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» в Гаване.

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