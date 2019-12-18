ВС США и Канады заявили о наблюдении за российским кораблём

Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) отслеживает перемещение разведывательного корабля ВМФ России «Виктор Леонов» в своих водах, заявили в пресс-службе штаба.

«NORAD и Северное командование Вооружённых сил США внимательно отслеживают перемещения представляющих интерес кораблей, в том числе иностранных военных кораблей, таких как российский корабль «Виктор Леонов», в нашей зоне ответственности», — говорится в заявлении командования в Twitter.

Там отказались раскрывать подробности принимаемых мер, но подчеркнули, что постоянно проводят операции в воздухе и на море для обеспечения безопасности США и Канады.

В июне в Северном командовании ВС США заявили, что следят за перемещением фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» в Гаване.