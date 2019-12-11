Бугенвиль проголосовал за независимость от Папуа — Новой Гвинеи

Жители острова Бугенвиль на референдуме абсолютным большинством голосов проголосовали за независимость от Папуа — Новой Гвинеи.

Как сообщает Post Courier, почти 177 тысяч человек проголосовали за независимость от Папуа — Новой Гвинеи и только чуть более трёх тысяч за предоставление острову большей автономии.

Всего в референдуме приняли участие 181 тысячи из 206 тысяч зарегистрированных избирателей.

Дата референдума в этом году неоднократно переносилась, волеизъявление проводилось под присмотром международных наблюдателей.

Референдум о независимости не является обязывающим для исполнения центральными властями в Порт-Морсби.

Бугенвиль — крупнейший остров в группе Соломоновых островов в Тихом океане. На острове находится одно из крупнейших в мире месторождений меди. В результате вооружённого конфликта между местными жителями и правительственной армией с 1988 по 1998 годы погибло более 15 тысяч человек.

Референдум о независимости Бугенвиля от Папуа-Новой Гвинеи начался 23 ноября и продолжался две недели.