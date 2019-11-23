На Бугенвиле начался референдум о независимости от Папуа — Новой Гвинеи

На Бугенвиле стартовал референдум о независимости от Папуа — Новой Гвинеи, который продлится две недели. Как сообщает SBS, ожидается, что в голосовании примут участие порядка 200 тыс. жителей острова.

Издание отмечает, что, по оценкам экспертов, за независимость острова от Папуа — Новой Гвинеи может проголосовать подавляющее большинство жителей, при этом, как уточняется, референдум не поставит точку в этом вопросе — окончательно результат должен будет закрепиться в парламенте страны.

Вторым вариантом для жителей острова может стать его «расширенная автономия».

Как сообщает новозеландская радиовещательная компания Radio New Zealand, на острове уже начались празднования в связи с историческим событием.

Для наблюдения за голосованием на Бугенвиль направлены должностные лица специальной комиссии, которая будет следить за «заслуживающим доверия и законным процессом» референдума.

В настоящее время на острове присутствуют и международные наблюдатели, в том числе из Организации Объединённых Наций, пишет Papua New Guinea Post-Courier.