На Бугенвиле начался референдум о независимости от Папуа — Новой Гвинеи

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На Бугенвиле стартовал референдум о независимости от Папуа — Новой Гвинеи, который продлится две недели. Как сообщает SBS, ожидается, что в голосовании примут участие порядка 200 тыс. жителей острова.
На Бугенвиле начался референдум о независимости от Папуа — Новой Гвинеи
  • © AFP

Издание отмечает, что, по оценкам экспертов, за независимость острова от Папуа — Новой Гвинеи может проголосовать подавляющее большинство жителей, при этом, как уточняется, референдум не поставит точку в этом вопросе — окончательно результат должен будет закрепиться в парламенте страны.

Вторым вариантом для жителей острова может стать его «расширенная автономия».

Как сообщает новозеландская радиовещательная компания Radio New Zealand, на острове уже начались празднования в связи с историческим событием.

Для наблюдения за голосованием на Бугенвиль направлены должностные лица специальной комиссии, которая будет следить за «заслуживающим доверия и законным процессом» референдума.

В настоящее время на острове присутствуют и международные наблюдатели, в том числе из Организации Объединённых Наций, пишет Papua New Guinea Post-Courier.

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