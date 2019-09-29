Помпео выразил соболезнования в связи со смертью Ширака
«Выражаем глубокие соболезнования семье Ширак и французскому народу в связи со смертью экс-президента Жака Ширака. Мы помним его уверенное правление и приверженность демократии и свободе, принципам, на которых прочно стоит наша связь с французскими союзниками», — написал Помпео в Twitter.
Во Франции 30 сентября объявлено днём национального траура, в церкви Сен-Сюльпис в Париже пройдёт служба, на которой будут присутствовать действующий глава государства Эммануэль Макрон и лидеры других стран.
Ширака похоронят на кладбище Монпарнас.
Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани в беседе с телеканалом «360» рассказал об экс-президенте Франции.