Бывшего президента Франции Жака Ширака похоронят на кладбище Монпарнас в Париже.

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на семью покойного.

Елисейский дворец сообщил, что церемония национального прощания с Шираком состоится в Доме Инвалидов в воскресенье, 29 сентября.

Ширак был главой Франции на протяжении 12 лет — с 1995 по 2007 год, позднее стал пожизненным членом Конституционного совета. Он скончался на 87-м году жизни.

Бывший заместитель Генерального секретаря ООН, российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с ФАН назвал Ширака выдающимся президентом.