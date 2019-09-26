Экс-заместитель Генсека ООН назвал Ширака выдающимся президентом

Бывший заместитель Генерального секретаря ООН, российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН назвал экс-лидера Франции Жака Ширака выдающимся президентом.

«Это был выдающийся президент, очень хорошо относящийся к нашей стране, выступавший за дружбу между Францией и Россией», — сказал он.

По его словам, Ширак всячески поддерживал ООН, в том числе в социальных вопросах.

Орджоникидзе также напомнил, что экс-президент был переводчиком с русского на французский.

«Он знал таких русских писателей, как Александр Пушкин и Лев Толстой. Поэтому из всех глав государств, с которыми я встречался, Ширак оставил наиболее тёплые воспоминания», — отметил он в беседе с ФАН.

Ширак был главой Франции на протяжении 12 лет — с 1995 по 2007 год, позднее стал пожизненным членом Конституционного совета. Он скончался на 87-м году жизни.