Депутат Европарламента от Франции рассказал о Шираке

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Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани в беседе с телеканалом «360» рассказал об экс-президенте Жаке Шираке.
Депутат Европарламента от Франции рассказал о Шираке
  • © Mathieu Mouraud/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Это был президент, которого все любили, потому что он был типичным французом», — заявил Мариани.

Как отметил депутат, Ширак был достаточно сильным, чтобы сказать США нет.

Мариани напомнил, что именно Ширак закрыл национальную военную службу, а также изменил Конституцию, сократив срок президентства с семи до пяти лет.

«Думаю, это был последний президент XX века», — добавил депутат.

Ранее российский телеведущий Владимир Соловьёв в беседе с Nation News назвал Ширака титаном.

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