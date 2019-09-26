Депутат Европарламента от Франции рассказал о Шираке

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани в беседе с телеканалом «360» рассказал об экс-президенте Жаке Шираке.

«Это был президент, которого все любили, потому что он был типичным французом», — заявил Мариани.

Как отметил депутат, Ширак был достаточно сильным, чтобы сказать США нет.

Мариани напомнил, что именно Ширак закрыл национальную военную службу, а также изменил Конституцию, сократив срок президентства с семи до пяти лет.

«Думаю, это был последний президент XX века», — добавил депутат.

Ранее российский телеведущий Владимир Соловьёв в беседе с Nation News назвал Ширака титаном.