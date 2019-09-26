Депутат Европарламента от Франции рассказал о Шираке
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«Это был президент, которого все любили, потому что он был типичным французом», — заявил Мариани.
Как отметил депутат, Ширак был достаточно сильным, чтобы сказать США нет.
Мариани напомнил, что именно Ширак закрыл национальную военную службу, а также изменил Конституцию, сократив срок президентства с семи до пяти лет.
«Думаю, это был последний президент XX века», — добавил депутат.
Ранее российский телеведущий Владимир Соловьёв в беседе с Nation News назвал Ширака титаном.