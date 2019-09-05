В Госдуме оценили заявление Пентагона о киберугрозе со стороны России

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Анастасия Румянцева
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление юридического советника Агентства национальной безопасности при Пентагоне Гленна Герстелла о России как о главной угрозе для кибербезопасности США.
В Госдуме оценили заявление Пентагона о киберугрозе со стороны России
  • Reuters

«Мне кажется, что здесь просто, как у нас говорят в России, у страха глаза велики. Реально Россия никаких проблем в информационном пространстве не создаёт, тем более в части распространении фейковой и недостоверной информации. Я думаю, что (Гленн Герстелл. — RT) привык к тому, что у них довольно изолированное информационное общество, и объективную информацию о том, что действительно происходит в мире с российской точки зрения, они раньше не могли получать», — пояснил Морозов.

По словам парламентария, США нужно научиться слушать своих оппонентов и учитывать национальные интересы других государств, в том числе и России.

Ранее юридический советник Агентства национальной безопасности при Пентагоне Гленн Герстелл заявил, что Россия представляет главную угрозу для кибербезопасности США.

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