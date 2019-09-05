Пенс заявил о важности укрепления отношений с Исландией

Вице-президент США Майк Пенс заявил в Рейкьявике о важности укрепления отношений Соединённых Штатов с Исландией.

Он отметил, что «США благодарны за позицию, которую заняла Исландия, отказавшись от финансовых инвестиций Китая».

«Мы считаем, что весьма важно укреплять связи, которые связывают страны этого региона», — цитирует РИА Новости Пенса.

По его словам, «Китай становится более активным в Арктическом регионе и в экономическом, и в стратегическом плане, и действия России также усиливаются, хотя им уже несколько десятков лет».

«Так что пришло время нам укрепить наши союзнические отношения, сотрудничество в области безопасности», — добавил американский вице-президент.

В мае министр иностранных дел Исландии Гудлаугур Тор Тордарсон заявил, что «увеличение военного потенциала России в Арктике вызывает вопросы».