Пенс заявил о важности укрепления отношений с Исландией

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Вице-президент США Майк Пенс заявил в Рейкьявике о важности укрепления отношений Соединённых Штатов с Исландией.

Он отметил, что «США благодарны за позицию, которую заняла Исландия, отказавшись от финансовых инвестиций Китая».

«Мы считаем, что весьма важно укреплять связи, которые связывают страны этого региона», — цитирует РИА Новости Пенса.

По его словам, «Китай становится более активным в Арктическом регионе и в экономическом, и в стратегическом плане, и действия России также усиливаются, хотя им уже несколько десятков лет».

«Так что пришло время нам укрепить наши союзнические отношения, сотрудничество в области безопасности», — добавил американский вице-президент.

В мае министр иностранных дел Исландии Гудлаугур Тор Тордарсон заявил, что «увеличение военного потенциала России в Арктике вызывает вопросы».

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