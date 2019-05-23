МИД Исландии: увеличение военного потенциала России в Арктике вызывает вопросы

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Министр иностранных дел Исландии Гудлаугур Тор Тордарсон заявил, что «увеличение военного потенциала России в Арктике вызывает вопросы».
МИД Исландии: увеличение военного потенциала России в Арктике вызывает вопросы
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

При этом дипломат отметил, что никто не оспаривает право России на обеспечение собственной безопасности в регионе.

«Однако масштаб, скорость и очевидные амбиции увеличения российского военного присутствия вызывают вопросы», — приводит слова Тордарсона РИА Новости

Ранее посол по особым поручениям по вопросам международного сотрудничества в Арктике МИД России Николай Корчунов отметил, что Москва считает абсурдными и необоснованными обвинения со стороны Вашингтона в «агрессивном» поведении российской стороны в Арктическом регионе. 

В свою очередь, эксперт Михаил Тимошенко прокомментировал Nation News слова командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Джеймса Фогго о том, что Америка не позволит России господствовать в Арктике.

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