В Японии за неделю от жары умерли семь человек

По меньшей мере семь человек скончались, более 7 тысяч госпитализированы в Японии за прошедшую неделю из-за установившейся на территории страны жары. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на данные Главного пожарного управления Японии.

По уточнённым данным, за прошедшую неделю по всей Японии с тепловыми ударами были госпитализированы в общей сложности 7 338 человек.

В некоторых районах страны столбик термометра поднимался выше 35 °С.

14 августа сообщалось, что в Японии за неделю от жары умерли 23 человека.