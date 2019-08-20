В Японии за неделю от жары умерли семь человек

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По меньшей мере семь человек скончались, более 7 тысяч госпитализированы в Японии за прошедшую неделю из-за установившейся на территории страны жары. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на данные Главного пожарного управления Японии.

По уточнённым данным, за прошедшую неделю по всей Японии с тепловыми ударами были госпитализированы в общей сложности 7 338 человек.

В некоторых районах страны столбик термометра поднимался выше 35 °С.

14 августа сообщалось, что в Японии за неделю от жары умерли 23 человека.

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