Постпред Ирана обратился к генсеку ООН в связи с санкциями против Зарифа

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Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу письмо с просьбой принять меры из-за санкций против министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа.

Об этом информирует РИА Новости.

«Принимая во внимание ограничения, которые были наложены на передвижения и деятельность министра Зарифа во время его недавнего визита в Нью-Йорк», Маджид Тахт-Раванчи назвал действия США «грубым нарушением пункта 2 статьи 105 Устава ООН, касающегося привилегий и иммунитета представителя государства-члена».

В письме, постпред призывает международное сообщество «осудить незаконное поведение Соединённых Штатов».

Он подчеркнул, что «ООН, её государства-члены и её органы должны твёрдо защищать установленные принципы международного права».

«Иран ожидает, что ваше превосходительство сыграет активную роль в сохранении целостности ООН в соответствии с вашей обязанностью противостоять нынешней опасной тенденции», — говорится в послании.

Ранее иранский президент Хасан Рухани назвал американские санкции против Зарифа детскими.

31 июля Минфин США объявил о решении ввести санкции против министра иностранных дел Ирана.

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