Франция введёт экологический сбор на авиабилеты с 2020 года

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Министр по делам транспорта Франции Элизабет Борн заявила, что Париж с 2020 года намерен ввести экологический сбор на авиабилеты.
Франция введёт экологический сбор на авиабилеты с 2020 года
  • ©Viktor Borzyh
  • globallookpress.com

Как сообщает Deutsche Welle, сбор составит от €1,5 до €18.

В случае введения сбора он распространится на все рейсы, выполняемые из аэропортов Франции, за исключением перелётов на остров Корсика и французские заморские территории. 

Ожидается, что новый сбор ежегодно будет приносить французской казне около €182 млн.

Полученные деньги планируется инвестировать в железную дорогу.

В марте Министерство транспорта России предложило  обнулить ставки НДС на все внутренние авиаперевозки для поддержания стабильности отрасли и недопущения роста тарифов.

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