Франция введёт экологический сбор на авиабилеты с 2020 года
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- globallookpress.com
Как сообщает Deutsche Welle, сбор составит от €1,5 до €18.
В случае введения сбора он распространится на все рейсы, выполняемые из аэропортов Франции, за исключением перелётов на остров Корсика и французские заморские территории.
Ожидается, что новый сбор ежегодно будет приносить французской казне около €182 млн.
Полученные деньги планируется инвестировать в железную дорогу.
В марте Министерство транспорта России предложило обнулить ставки НДС на все внутренние авиаперевозки для поддержания стабильности отрасли и недопущения роста тарифов.