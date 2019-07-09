Франция введёт экологический сбор на авиабилеты с 2020 года

Министр по делам транспорта Франции Элизабет Борн заявила, что Париж с 2020 года намерен ввести экологический сбор на авиабилеты.

Как сообщает Deutsche Welle, сбор составит от €1,5 до €18.

В случае введения сбора он распространится на все рейсы, выполняемые из аэропортов Франции, за исключением перелётов на остров Корсика и французские заморские территории.

Ожидается, что новый сбор ежегодно будет приносить французской казне около €182 млн.

Полученные деньги планируется инвестировать в железную дорогу.

В марте Министерство транспорта России предложило обнулить ставки НДС на все внутренние авиаперевозки для поддержания стабильности отрасли и недопущения роста тарифов.